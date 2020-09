OFFICIEL : Luis Suárez quitte le Barça pour l'Atlético

Avant même d'officialiser le transfert de Luis Suárez à l'Atlético Madrid, le FC Barcelone a publié un message de remerciements envers l'Uruguayen sur ses réseaux sociaux.

Quelques minutes plus tard, le club blaugrana annonçait avoir trouvé un accord avec les Colchoneros : "Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid ont trouvé un accord pour le transfert de Luis Suárez."

Dans son communiqué, le Barça a aussi ajouté que le club madrilène paierait une somme de 6 millions d'euros pour le transfert du Pistolero. L'Atlético Madrid a lui aussi publié son communiqué officiel par la suite pour confirmer l'accord avec Suárez.

Après six ans de bons et loyaux services, le numéro 9 uruguayen va rejoindre l'Atlético Madrid, et le Barça a annoncé qu'il ferait une cérémonie d'adieux en son honneur au Camp Nou ce jeudi à partir de 12h30.

Le Barça dit ainsi au revoir à un joueur qui aura marqué l'histoire du club pour toujours. En 283 matchs avec le FC Barcelone, Luis Suárez y aura inscrit 197 buts pour 100 passes décisives, et remporté un total de 13 titres.

"Le FC Barcelone exprime publiquement sa reconnaissance envers Luis Suárez pour son engagement et son implication, et lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès à l'avenir", a écrit le Barça dans son communiqué.

L'Uruguayen arrive à l'Atlético Madrid sous les ordres de Diego Simeone pour remplacer Álvaro Morata, parti en prêt pour une saison du côté de la Juventus Turin.