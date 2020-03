Le Barça apporte son soutien à Sarabia mais lui demande d'être plus discret

Les images diffusées par 'Mivstar' et 'Gol' à propos des des commentaires de Sarabia sur le banc du Barça lors du Clasico ont fait coulé beaucoup d'encre. Les joueurs auraient eux-même exprimé leur mécontentement face à ces images.

Ter Stegn, Piqué, Semedo et Arthur étaient visés par les critiques de l'adjoint de Sétien, visiblement très agacé et dont l'attitude est similaire lors des entrainements. Même s'il n'est que l'adjoint du Cantabre, il fait preuve de plus de caractère et de protagonisme, une attitude qui a fini par irriter le vestiaire du Barça.

Pourtant, dans les bureaux du club, on se refuse à censurer son comportement. Selon 'Marca', le club estime qu'il est positif qu'un entraîneur intervienne dans l'idée d'améliorer les performances et il n'y aura pas de réprimande pour Eder Sarabia.

Malgré tout, le club lui aurait demandé de se faire plus discret. Au Barça, on a pas trop apprécié que ces images circulent sur les réseaux sociaux et sur les médias. La Liga non plus n'a pas apprécié et ils le parleront avec le club pour éviter qu'une telle situation se reproduise.

La direction ne considère pas la colère de l'effectif comme un problème, et conforte Sarabia dans sa liberté avec le groupe au quotidien. Ce qu'elle ne souhaite pas, c'est que Setién perde de l'autorité sur le groupe.

C'est une question de hiérarchie, et le club ne veut pas jouer au "bon flic et mauvais flic". Quique Setién est le coach, c'est lui qui commande, c'est pour cela que le caractère bien trempé d'Eder Sarabia ne doit pas éclipser le Cantabre. La raison pour laquelle le club lui a demandé d'être plus discret à l'avenir.