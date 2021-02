Le Barça attaque en justice El Mundo suite aux révélations du contrat de Messi

Le FC Barcelone a réagi ce dimanche à la publication du contrat de Lionel Messi par le quotidien 'El Mundo'.

Dans un communiqué, le club regrette la "révélation publique d'un document privé régi par un principe de confidentialité", mais en même temps, le club décline toute responsabilité quant à sa publication, déclarant "un soutien total" au joueur contre une "tentative de nuire à son image ". Le Barça annonce également des poursuites judiciaires contre le journal "pour les pertes qu'il aura engendrées". Certaines sources évoquent que Lionel Messi lui-même aurait déjà appelé ses avocats pour des actions contre le journal et pour enquêter sur les personnes ayant été en contact avec le contrat. Lors de la prolongation de contrat, en novembre 2017, Messi a obtenu 115 millions d'euros. En guise de récompense de fidélité au club, l'Argentin a obtenu, pendant cette période, 77 millions d'euros supplémentaires, ajoutant 138 millions au salaire et d'autres bonus. Au total, le contrat de l'international argentin du FC Barcelone vaut plus de 500 millions d'euros, une valeur jugée trop lourde pour les caisses du club, qui traverse une crise financière.