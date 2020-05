Le Barça aurait tenté Kane avant Lautaro

Avant de tout donner pour recruter Lautaro Martinez, le FC Barcelone avait plusieurs options et avait pensé à recruter Harry Kane pour devenir la relève de Luis Suárez.

L'option de recruter l'attaquant anglais aurait traversé l'esprit de la direction du Barça il y a plus d'un an, et le club blaugrana aurait contacté Daniel Levy pour se renseigner.

Cependant, selon les informations de 'Mundo Deportivo', le prix demandé par le président de Tottenham était bien trop élevé et le Barça ne pouvait pas se le permettre.

Le club spur n'avait pas l'intention de vendre son meilleur joueur pour n'importe quel prix et souhaitait le garder. Si la possibilité de voir Kane faire ses valises cet été existe, la direction ne voulait pas le voir partir l'été dernier.

Après avoir appris le prix demandé par la direction du club londonien, le Barça a décidé de se concentrer sur d'autres profils. Aujourd'hui, le club blaugrana se rapproche de plus en plus d'un transfert de Lautaro Martinez, un avant-centre plus jeune que Kane et qui devrait coûter moins cher au club.