"Le Barca avait besoin de quelqu'un comme Koeman"

Ronald de Boer a joué entre 1999 et 2003 au FC Barcelone, en même temps que son frère Frank, qui est aujourd'hui sélectionneur des Pays-Bas. Pour 'Radio Marca', il est revenu sur l'actualité barcelonaise, et notamment la nomination de son compatriote Ronald Koeman au poste d'entraineur.

"Je crois qu'il est encore en train de chercher le meilleur poste pour Griezmann, et pour moi c'est sur le côté."

"Le Barca est en transition. Les joueurs, les supporters et la direction doivent le comprendre. J'ai confiance en Ronald et en ses qualités mais ils vont avoir besoin de temps pour revenir au top niveau. Nous, les Néerlandais sommes cash, et c'est ce dont le Barca avait besoin."

Il a aussi évoqué l'arrivée probable de Memphis Depay: "C'est quasiment fait. Avec sa force et sa technique c'est un joueur qui peut être imprévisible. Si il est bien mentalement, il pourrait être un très bon joueur pour le Barca. Il ressemble plus à Suarez qu'à Griezmann, mais il est meilleur techniquement, c'est un joueur de collectif."

Tant qu'à parler de mercato, il est revenu sur l'arrivée de Sergino Dest: "Quand il avait 15 ans, on ne savait pas quoi faire de lui à l'Ajax, mais il a tout changé en un an et je suis très content pour lui."

Enfin, il a parlé du match amical entre les Pays-Bas et l'Espagne: "Je pense que mon frère donnera du temps de jeu à des joueurs qui ne jouent pas normalement. Cet affrontement est un classique du football international."