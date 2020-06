Le BarÃ§a baissera les salaires s'il n'arrive pas Ã  vendre

Josep Maria Bartomeu continue de chercher des solutions pour rétablir les comptes du FC Barcelone et les médias parlent d'une nouvelle baisse des salaires demandée aux joueurs.

Cependant, le média 'AS' rapporte aujourd'hui que cette nouvelle baisse des salaires des joueurs de l'équipe de Quique Setién dépendra principalement des ventes qui se feront cet été.

La radio catalane 'Catalunya Radio' avait annoncé mardi soir que la présidence du club blaugrana allait demander un nouvel effort à ses joueurs après la baisse de salaires accordée il y a quelques mois déjà.

Le Barça est conscient du fait qu'il a besoin d'argent après l'arrêt du football provoqué par la pandémie de coronavirus et pourrait donc venir à demander de l'aide à ses joueurs. Mais le club espère pouvoir vendre pour éviter une telle situation.

Plusieurs joueurs de l'équipe de Quique Setién font l'objet de rumeurs de départ. Parmi les plus cités, le défenseur latéral Nelson Semedo. S'il venait à être vendu, et non inclus dans un autre transfert, il pourrait être vendu pour une somme de 40 millions d'euros.

Une autre possibilité est la vente de Philippe Coutinho. Le joueur brésilien est intéressé par un retour en Premier League et le Barça voudrait le vendre. Mais pour cela, il faudra baisser son prix, afin de le rendre abordable pour les équipes intéressées. Ivan Rakitic et Arturo Vidal pourraient eux aussi partir.