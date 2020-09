"Le Barça c'est ma maison, j'espère y retourner un jour"

Le joueur espagnol Andrés Iniesta joue toujours sous les couleurs du Vissel Kobe au Japon actuellement mais reste un grand amoureux du FC Barcelone.

Le milieu de terrain a quitté le Camp Nou à la fin de la saison 2017-2018 pour tenter une dernière aventure au Japon après avoir passé 22 ans sous les couleurs du club catalan.

"Mon moment est terminé et je ne connais pas l'avenir. Le Barça est ma maison, et j'espère pouvoir y retourner un jour", a confié le joueur espagnol pour la chaîne 'OneSoccer'.

"On réfléchit beaucoup et visualiser les choses sur le long-terme c'est difficile, mais en tant que souhait, j'aimerais beaucoup (...) L'idée est d'être ici pour l'instant (au Japon). J'ai encore un an de contrat et je ne sais pas ce qui va arriver après, mais l'idée initiale est de rester ici", a ajouté Iniesta.