Le Barça calcule son retour pour le 18 mai

Barcelone ne reprendra pas l'entraînement au moment prévu. L'équipe d'entraîneurs avait prévu le retour des joueurs le 27 avril, mais en raison des dernières nouvelles concernant la crise sanitaire, ils le feront plus tard. Plus précisément, ce sera le 18 mai, deux semaines plus tard.

C'est ce qu'affirme le journal 'AS', ajoutant que les préparateurs physiques, après analyse, ont décidé de retardé la date de retour. Cela signifie que les joueurs devront se maintenir en forme plus longtemps depuis leur domicile. Pour cela, le club devra fournir des tâches à son personnel.

L'UEFA, lors de sa dernière réunion avec les clubs, a clairement fait part de son intention de faire cesser tous les championnats.