Le Barça cale encore en Liga

Le FC Barcelone avait l'occasion de s'offrir une série de trois victoires consécutives en Liga, mais a gâché cette opportunité ce samedi contre Valence.

Mais les Catalans, peu inspirés, n'ont pas pu faire mieux que le match nul contre le Valence de Javi Gracia, et ont montré un triste visage, particulièrement en première période.

Le Barça avait la possession du ballon mais c'est Valence qui a eu les plus belles occasions en première période, à l'image d'un Gonçalo Guedes qui a inquiété Ter Stegen à plusieurs reprises (17e, 20e, 25e).

Et heureusement pour le Barça que Ter Stegen était là, notamment pour repousser une magnifique frappe de Carlos Soler (30e). Mais quelques secondes plus tard, l'Allemand n'a rien pu faire face à Mouctar Diakhaby.

Laissé tout seul dans la surface sur un corner botté par Carlos Soler, le Français se retrouve au premier poteau pour claquer une tête à ras du poteau, face à laquelle Ter Stegen ne peut rien faire, permettant ainsi à Valence d'ouvrir le score (30e, 0,1).

Le Barça est perdu, et les nombreux centres de Jordi Alba ne trouvent personne dans la surface. Mais l'équipe de Koeman s'en sort bien alors que Gaya pousse Antoine Griezmann dans la surface. L'arbitre siffle penalty puis carton rouge, avant de revenir sur sa décision et d'enlever le carton à Gaya, mais de laisser le penalty au Barça.

Leo Messi se charge du penalty mais voit sa frappe être repoussée par Jaume Domenech. Par chance, Jordi Alba est le premier à tomber sur le ballon et centre fort vers le but. Au second poteau, le ballon trouve la tête de Messi, qui égalise (45+2, 1-1). Un but pour l'histoire, puisqu'il permet à Messi d'égaler le record du Roi Pelé, en tant que meilleur buteur de l'histoire avec un même club.

Les Catalans reviennent un peu plus inspirés en seconde période et font craquer Valence moins de sept minutes après la reprise. Ronald Araujo récupère un ballon dévié dans la surface et conclut d'une incroyable reprise acrobatique croisée qui ne laisse aucune chance à Domenech (52e, 2-1).

Mais Valence n'a pas dit son dernier mot et revient dans le match. Gaya et Gonçalo Guedes combinent à gauche. Dans la surface, Gaya centre en retrait et trouve Maxi Gomez, qui surprend Oscar Mingueza et qui envoie le ballon dans les cages de Ter Stegen de l'extérieur du pied (69e, 2-2).

En fin de rencontre, le Barça pousse mais Valence tient bon et repart du Camp Nou avec un point. Nouveau coup d'arrêt pour une équipe catalane sans idées, qui ne prend qu'un point sur la pelouse du Camp Nou ce samedi.