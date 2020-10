Le Barça chambre la Juventus, qui lui répond !

Mercredi soir, le FC Barcelone est allé s'imposer sur la pelouse de la Juventus (0-2), orpheline de son joyau Ronaldo. L'équipe blaugrana, elle, a bien pu compter sur sa star, qui a inscrit le deuxième but de la rencontre.

À l'issue de la rencontre, les Espagnols ont profité de la victoire et du but marqué par l'Argentin pour taquiner ses homologues sur Twitter. "Nous sommes ravis que vous ayez pu voir le plus grand joueur de l'histoire sur votre terrain", a d'abord tweeté le Barça.

Une taquinerie à laquelle la Vieille Dame a rapidement répondu : "Vous avez peut-être regardé dans le mauvais dictionnaire. Nous vous apporterons le vrai (CR) au Camp Nou."

Le Portugais, testé encore positif, n’a pas été autorisé à retrouver le chemin des terrains cette semaine.

