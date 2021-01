Le Barça compte réduire la suspension de Leo Messi

La Supercoupe d'Espagne s'est jouée jusqu'en prolongation et l'Athletic a fini par remporter le trophée à Séville. Messi a vu le coup de sifflet final depuis le vestiaire après avoir reçu un carton rouge dans les ultimes secondes.

L'Argentin voulait se débarrasser d'Asier Villalibre et, par frustration et colère, il a frappé le joueur de l'Athletic. Après vérification de la VAR, Gil Manzano lui a sorti un carton rouge.

Barcelone analyse déjà tous les scénarios possibles qui peuvent être présentés, car dans le rapport du match, il a été indiqué qu'il s'agissait d'un coup avec "force excessive" et non d'une agression, ce qui pourrait favoriser l'Argentin dans le nombre de matchs hors des terrains.

Selon 'Marca', les services juridiques du club catalan ont déjà commencé à préparer les allégations pertinentes à l'affaire et tenteront de réduire autant que possible une sanction qui, pour le moment, n'est pas officiellement connue.

Le club catalan espère que la sanction sera aussi minime que possible et qu'elle devra être appliquée immédiatement, c'est-à-dire dans les matchs de Coupe du roi et de Liga.

Barcelone connaît déjà les raisons qui seront exposées dans leurs allégations et la résolution de compétition pourrait intervenir ce mardi.