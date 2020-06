Le Barça dans une lutte feroce pour Pjanic

Les prétendants se bousculent au portillon pour accueillir Pjanic cet été. Du haut de ses 30 ans, le milieu de terrain de la Juventus attire trois géants européens, qui aimeraient s'offrir le joueur dès cet été.

Barcelone a longtemps été en pole position pour son transfert. Et le Bosniaque ne semble pas indifférent à l'intérêt du club. Cependant, pour cela, il faudrait dégraisser son effectif, et intégrer un ou deux joueurs dans l'opération. Arthur, a longtemps été annoncé comme possible monnaie d'échange, mais le Brésilien refuse catégoriquement de rejoindre la Lombardie.

Mais il n'y a pas que les Catalans qui s'intéressent à Pjanic. Selon 'La Gazzetta dello Sport', le PSG et Chelsea ont aussi coché le nom du joueur. Et la Juventus, son équipe actuelle, ne veut pas laisser filer son joueur.

Les Italiens essaient de retenir le Bosniaque, en lui offrant un statut plus important au sein de l'équipe. Sarri est prêt à faire de lui un titulaire indiscutable, lors du match retour face à Milan, Pjanic était dans le onze de départ.

Mais si l'entraîneur bianconero n'arrive pas à le convaincre, il y a le Barça, le Paris Saint-Germain et Chelsea pour accueillir Pjanic à bras ouverts.

Les Français prévoient un grand ménage de leur effectif à l'issue de cette campagne. Le Bosniaque pourrait ainsi être une pièce importante pour l'équipe de Tuchel, bien que l'ambitieux projet de Chelsea pourrait facilement convaincre Pjanic.

Le fait est que les Londoniens visent plus haut que jamais. Après avoir recruté Hakim Ziyech (Ajax) et être en passe de signer la star du RB Leipzig Timo Werner, Pjanic peut compléter le podium des renforts XXL de Chelsea lors de ce mercato. Toutefois, le PSG et Chelsea auront la tâche difficile, car Pjanic rêve de jouer au Camp Nou.