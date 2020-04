Le BarÃ§a dÃ©conseille de jouer toutes les 72 heures

Le football est toujours à l'arrêt mais les plus grands championnats sont en train d'évoquer la possibilité de reprendre la compétition, dans des conditions spéciales et avec un rythme élevé pour rattraper le retard.

La Liga est en train de travailler sur un retour en Espagne mais l'une des principales alternatives serait de jouer un match de Liga tous les trois jours pour les 20 équipes. Une option qui pourrait faire du mal aux joueurs.

Selon les dernières informations de 'AS', cette alternative ne plairait pas beaucoup au FC Barcelone. Les préparateurs physiques de l'équipe blaugrana auraient préparé un rapport pour expliquer leurs raisons.

Ce document expliquerait, selon la source citée, les hauts risques de blessures pour les joueurs. Un document qui préconise aussi un mois d'entraînement avant de reprendre la compétition afin de préparer les joueurs.

"Il va y avoir une haute congestion avec deux matches ou plus par semaine. Cela impliquerait une augmentation de la possibilité de blessures et une baisse des performances. La fatigue et la douleur musculaire peuvent durer plus de 72 heures après chaque match", indique le rapport.

Le retour sur les pelouses des centres d'entraînements pourrait se faire en trois phases selon le média espagnol : entraînement individuel, entraînement en groupe réduit et entraînement collectif complet.