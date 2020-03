Le Barça définit sa recrue prioritaire en défense

Que le Barça veuille se tourner vers le mercato pour se renforcer n'est un secret pour personne. La planification du prochain marché des transferts occupe une bonne partie de la direction sportive du FC Barcelone, et ils veulent apprendre de leurs erreurs. Pour cela, ils ont défini un type de profil pour le défenseur à recruter.

Le secteur défensif est la zone où il devrait y avoir le plus de changements cet été. Selon les informations de 'RAC1', le club catalan a dessiné les contours de son central parfait.

Gerard Romero, journaliste de la source citée, a révélé les conditions attendues par le club : un défenseur central gaucher, jeune (24-25 ans), rapide et avec une bonne relance.

Gérard Piqué, malgré ses 33 ans, a toujours sa place au chaud dans l'arrière garde barcelonaise. Ceux qui vont en payer le prix seront donc Clément Lenglet et Samuel Umtiti : un des deux devrait quitter la Catalogne cet été.

Le premier a disputé 32 matchs, tous comme titulaire, avec un but à la clé. Pour sa part, l'ancien lyonnais a regagné de l'importance avec l'arrivée de Setién, et compte 16 matchs cette saison. Enfin, Lenglet a disputé 28 rencontres et compte 3 buts.