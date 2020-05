"Le BarÃ§a devrait gagner la Liga"

Le gouvernement espagnol a donné son feu vert aux clubs pour reprendre le chemin des entraînements. Ce mercredi, plusieurs clubs ont soumis leurs joueurs et staff au test du cov-19.

En revanche, on ne sait toujours pas quand la Liga pourra reprendre, même si Javier Tebas, le président de la Ligue de football espagnol, a admis qu'un retour mi-juin serait très plausible.

Le président de 'Mediapro', une boîte sino-espagnole, a évoqué son désir de voir le FC Barcelone champion en cas d'annulation du championnat.

"S'il n'y a pas de problèmes, on pourrait commencer à la fin du mois de juin et commencer la saison suivante le 12/13 septembre. L'effort pour terminer la Liga est pour ne pas avoir de problèmes, mais si on ne peut pas, la Fédération a déjà décidé de qui ira en Europe et avec ce critère (s'arrêter au classement actuel), le Barça devrait gagner la Liga", a-t-il déclaré dans l'émission 'Qué t’hi jugues' de la 'Cadena SER'.