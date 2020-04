Le Barça donne un nouveau prix à Coutinho

Philippe Coutinho et le FC Barcelone pourraient se séparer de manière définitive cet été. Le Brésilien ne fait pas partie des plans du club et souhaite lui-même retourner en Premier League.

Le Bayern Munich ne lèvera pas l'option d'achat du joueur après son prêt d'un an et Philippe Coutinho devra donc retourner au Barça en attendant de savoir si un club parvient à convaincre le club blaugrana.

L'option d'achat imposée au Bayern est de 120 millions d'euros et le Barça va devoir revoir la somme à la baisse. Selon les informations de 'Sport', le club blaugrana aurait fixé un nouveau prix.

Le FC Barcelone aura besoin de liquidités à la fin de la saison et encore plus dans cette situation de crise actuelle, et demandera moins de 100 millions d'euros pour l'international brésilien.

Le média cité rapporte que le Barça sera prêt à parler avec les clubs qui seront d'accord pour payer 90 millions d'euros, malgré le fait que les clubs pourraient privilégier des prêts. Une option que le Barça n'exclut pas, bien qu'il demanderait à inclure une option d'achat obligatoire.

Parmi les intéressés se trouvent plusieurs clubs de Premier League. Selon les récentes rumeurs venant d'Angleterre, Chelsea, Leicester ou encore Tottenham pourraient tenter de faire une offre au Barça cet été.