Le Barça en partie responsable des blessures de Dembélé

Ousmane Dembélé s'est blessé quelques jours avant de faire son retour d'une autre blessure. De quoi le contraindre à se faire opérer et dire au revoir au reste de la saison avec son club, ainsi qu'avec les Bleus.

Le Français a bien souvent été critiqué pour son hygiène de vie depuis son arrivée en Catalogne mais un article de 'L'Équipe' révèle que cela serait loin d'être uniquement la faute du joueur.

Dans l'information du média français, le cuisinier personnel du joueur a assuré que celui-ci avait une hygiène de vie bien plus correcte qu'il y a quelques années.

"Chez Ousmane, il n'y a plus aucun produit préparé, il n'y a plus de soda : que du sain et du frais. Ousmane est fort au foot et il pensait que juste avec ça, ça suffirait. Mais il grandit et il comprend. Aujourd'hui, il mange de la dorade, du bar, du coquelet, beaucoup de légumes. C'est dur de voir tout ce travail et cette malchance dans les blessures, car il n'a jamais pris autant soin de lui. C'est un garçon très casanier, très calme, il n'y a jamais de fête à la maison", assure le cuisinier, Anthony Aubdeaud.

Une hygiène de vie bien plus professionnelle, qui ne serait donc pas la principale cause des blessures du joueur. Le média va droit au but : l'une des raisons de ces blessures à répétition ne serait autre que les entraînements du FC Barcelone.

Le club aurait même reconnu sa part de responsabilité. 'L'Équipe' explique qu'à Doha, la clinique qui analyse les résultats du joueur se serait rendu compte que les entraînements ne seraient pas adaptés au joueur, qui réalise 90% de ses courses en sprint en match, sprints qui ne représenteraient que 20% du travail du joueur à l'entraînement.

Dembélé ne serait pas le seul à avoir ce genre de problèmes, puisque le média ajoute que Frenkie de Jong aurait quant à lui fait appel à un préparateur personnel pour combler le manque de travail physique des entraînements du club.