Le Barça entre dans la danse pour Nuno Mendes

L'excellente campagne de Nuno Mendes avec le Sporting CP, actuel leader du championnat portugais, ne passe pas inaperçue en Europe. De très grandes écuries européennes sont intéressées par le jeune latéral. On parle du Real Madrid, de la Juventus, sans oublier les cadors anglais : Liverpool et les deux clubs mancuniens de City et United.

Mais d'après le journal 'AS', un autre géant se serait lui aussi joint à la liste des prétendants : il s'agit du FC Barcelone du nouveau président Joan Laporta.

Nuno Mendes, qui vient d'être appelé pour la première fois avec la Seleção, a un contrat jusqu'en 2025 avec les Leões et dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros.