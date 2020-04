"Le Barça est en risque de faillite économique et morale"

Victor Font, précandidat de la plateforme 'Si al futur' (Oui au futur), a évoqué la crise institutionnelle que traverse le FC Barcelone. S'il ne demande pas l'ancitipation des élections, il demande le report du referedum de Espai Barça.

"Depuis longtemps, 'Si al futur' avertit les socios du Barça que le club se dirige tout droit vers "la parfaite tempête" : il doit remplacé la meilleure génération de footballeurs de son histoire, construire et financer l'Espai Barça, et lutter contre des sociétés anonymes avec des ressources financières presque illimitées. Et tout cela doit être réalisé en préservant la priopriété du Club dans les mains du socio et sa capacité à se battre avec les meilleurs en football et dans les autres sections", a affirmé Font.

Font a ensuite durement critiqué la politique menée par Bartomeu. "Le mal ne vient pas de maintenant. Nous avons vécu la condamnation du Club pour le cas Neymar, les différends entre les joueurs, les employés et les dirigeants rendus publics, et l'audit du cas des réseaux sociaux, qui semble confirmer le scandale. Ajoutons à cela une politique sportive erratique, la décomposition de la Direction et la réduction importante de revenus à cause de la pandémie, et le résultat est le risque de faillit économique et morale dans laquelle le Club s'est installé. Game over", ajoute Victor Font, sarcastique.

Par ailleurs, Font demande à la Direction du FC Barcelone :

1. Qu'il explique de manière totalement transparent la situation économique et la dette totale du club, et à quelle mesure cette dette limite le plan d'action sur le court terme.

2. Qu'il retarde toutes les prises de décisions structurelles qui ne sont pas indispensables, puisque nous ne savons pas exactement quel sera l'impact du coronavirus dans la vie et l'économie du Club. Il est vital de reporter la décision sur l'Espai Barça jusqu'à l'élection de la nouvelle Direction.

3. Qu'il offre la plus grande prudence et transparence au moment de réaliser des opérations (achats et ventes) de joueurs.