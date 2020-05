Le BarÃ§a et l'Inter sont proches d'un accord !

Le Barça et l'Inter sont proches d'un accord pour Lautaro ! AFP

Penser que Lautaro Martinez puisse rester à l'Inter devient de plus en plus impossible. Selon le quotidien 'Sport', le FC Barcelone et l'écurie italienne seraient en passe de trouver un accord pour le transfert du joueur de l'Albiceleste : 60 millions d'euros + 2 joueurs.