Le Barça et le Real Madrid, les grands perdants de la crise du COVID-19

La crise économique dérivée de celle sanitaire du COVID-19 a eu de graves conséquences sur les clubs de football. Le business autour de club le plus populaire a tremblé, et les clubs en ont payé les pots cassés.

Un rapport de 'Deutsche Bank' publié par 'Palco 23' affirme que le FC Barcelone et le Real Madrid sont les clubs de football qui ont perdu le plus d'argent à cause de la pandémie qui a paralysé toute la planète.

Les clubs de football perdrait entre 13% et 30% du total du budget accordé pour cette saison, soit un trou umportant dans les caisses.

Selon l'étude, le club blaugrana serait malheureux premier. Le club présidé par Josep Maria Bartomeu aurait perdu entre 120 et 260 millions d'euros, si la saison ne reprenais pas.

Le Real Madrid, pour sa part, se trouve en deuxième position. Le club merengue aurait arrêté de gagner entre 100 et 230 millions d'euros cette saison.

Derrière, on retrouve Manchester United, entre 90 et 215 millions d'euros, ou le PSG, qui pourrait perdre jusqu'à 195 millions d'euros.

Le classement est complété par Manchester City et Liverpool (entre 75 et 185), Tottenham (entre 60 et 160) et la Juventus (entre 65 et 140). Arrive ensuite le Bayern Munich, qui a déjà repris la compétition.

Tout cet argent pourra être en partie récupérer dans deux saisons, mais cela dépendra aussi du retour des supporters dans les stades.