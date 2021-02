Le Barça et le Real restent en tête des revenus malgré la crise

L'analyse économique réalisée par le cabinet Deloitte fait apparaître des chiffres remarquables et significatifs. Les revenus ont été réduits, ainsi que la distance entre les clubs qui gagnent le plus, mais le haut du tableau reste presque le même.

Le FC Barcelone reste, malgré la crise, le club qui gagne le plus d'argent, avec 715,1 millions d'euros. Le Real Madrid, avec 714,9, se trouve juste derrière. Ils étaient les deux premiers avant la crise, et le sont toujours.

Après les deux géants du football espagnol, c'est le Bayern Munich qui, avec ses 634,1 millions d'euros gagnés, devance Manchester United. Liverpool complète le top cinq, tandis que City, le PSG, Chelsea, Tottenham et la Juventus complètent le top dix.

Mais si ces montants se chiffrent en millions (en fait en milliards), ils sont inférieurs à ceux des années précédentes. L'année dernière, on estimait que la "planète football" avait déplacé 9,3 milliards d'euros, alors qu'avec la crise, ce chiffre a été ramené à 8,2.

Elle a également permis de réduire l'écart entre les clubs. Surtout celle qui sépare Barcelone et le Real Madrid. Il y a un an, il était de 80 millions d'euros (840 contre 757), et cette année, les chiffres sont pratiquement identiques. Oui, le Real a beaucoup chuté, mais les Blaugranas encore plus.