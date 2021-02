Le BarÃ§a facile contre Elche

Le Barça se sort du piège Elche, après une première période plus que poussive. Danc ce match en retard de la première journée de championnat, le Barça n'a pas tremblé face à une petite équipe d'Elche.

Les Catalans ont livré une prestation correcte en deuxième mi-temps mais très moyenne en première. Malgré une occasion franche dès la 2e minute de Trincao, les Barcelonais n'ont rien montré lors du premier acte. Elche a parfaitement joué sa chance et s'est même procuré des occasions. À la 5e minute, Rigoni provoque aux abords de la surface et trouve Boyé au point de pénalty. L'Argentin contrôle et frappe du gauche mais le ballon passe au-dessus des buts de Ter Stegen. Le match était lancé.

La dernière occasion de cette première période viendra de Trincao à la 20e minute. Le Portugais hérite du ballon et élimine 2 adversaires avant de tenter une frappe du gauche des 6 mètres. Badía plonge du bon côté et repousse le tir du Portugais, qui aurait pu faire mieux. À la mi-temps, le score est logiquement de 0-0 tant les deux équipes peinent à apporter le danger.

La lumière viendra une fois de plus de Leo Messi dès le retour des vestiaires, à la 48e minute. L'Argentin transperce la défense adverse avant de s'appuyer sur Braithwaite. Le Danois retrouve le sextuple ballon d'or d'une magnifique talonnade et la Pulga bat Édgar Badía, qui touche le ballon mais ne parvient à le sortir. L'Argentin va même aggraver le score après l'heure de jeu (68e minute) grâce à un gros travail de Frenkie De Jong sur le còté gauche. Le Néerlandais va servir son capitaine dans la surface et Messi n'a plus qu'à ajuster Édgar Bedía.

À la 73e minute, Jordi Alba va enfoncer un peu plus le clou. Sur un centre, Messi trouve la tête de Braithwaite dans la surface. Le Danois remise intelligemment pour Jordi Alba, monté aux avants-postes. L'Espagnol se jette et ne laisse aucune chance au gardien. La fin de match sera à sens unique, avec notamment une occasion de Griezmann à la 82e minute, qui échoue du pied droit après avoir effacé Beldía.

Grâce à ce succès, le FC Barcelone passe provisoirement devant Séville et revient à 2 points du Real Madrid. De son côté, Elche reste 18e et devra continuer à batailler pour assurer son maintien.