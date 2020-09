Le Barça fait couler le sous-marin jaune

Tout comme l'Atlético Madrid et Séville, le FC Barcelone lançait sa saison de championnat ce dimanche, à domicile contre le Villarreal d'Unai Emery.

La première officielle de Ronald Koeman à la tête du FC Barcelone en Liga s'est convertie en un premier succès pour les joueurs catalans, qui se sont largement imposés.

L'entraîneur avait décidé de titulariser à la fois Ansu Fati, Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Leo Messi en attaque, et c'est le plus jeune d'entre eux qui a particulièrement brillé ce dimanche soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la combinaison Ansu Fati-Jordi Alba a bien fonctionné sur le côté gauche de l'attaque blaugrana pour cette première en Liga.

Le jeune international espagnol s'est offert un doublé en moins de cinq minutes pour ce premier match de la saison, deux frappes du droit dans la surface de réparation. Une première fois après un centre en retrait d'un Jordi Alba très en forme (15e, 1-0), puis une seconde après une ouverture de Philippe Coutinho (20e, 2-0).

Quinze minutes plus tard, c'est de nouveau grâce à la vitesse d'Ansu Fati que le Barça obtient un penalty, alors que Mario Gaspar fait tomber le jeune joueur de 17 ans dans la surface. Leo Messi n'a pas de mal à le transformer pour inscrire son premier but de la saison. (3-0)

Et puis, quelques secondes avant la fin de la première période, un malheureux Pau Torres propulsait le ballon dans ses filets en voulant intercepter un centre de Leo Messi vers Sergio Busquets dans la surface (4-0).

Leo Messi est celui qui se sera montré le plus dangereux en seconde période, avec une frappe repoussée par Sergio Asenjo (66e), ou une tête non cadrée quelques minutes plus tard (72e). Il n'y aura pas d'autres buts dans cette rencontre, mais le Barça aura eu le pied sur le ballon lors de la totalité du match.

Villarreal, inoffensif, aura subi le jeu du Barça tout au long de la rencontre et Paco Alcacer n'aura pas aidé, en gâchant deux occasions en début de match. Des tentatives timides de Gerard Moreno (63e) ou de Kubo (91e) n'auront pas été suffisantes pour inquiéter Neto.

Ronald Koeman notamment aura eu l'occasion de lancer Pedri, Francisco Trincao et Miralem Pjanic en seconde période, ainsi que de permettre à Ousmane Dembélé de retrouver les terrains en compétition officielle pour la première fois depuis novembre 2019. À noter la nouvelle soirée difficile pour Antoine Griezmann.