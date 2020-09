Le Barça fait ses adieux à Vidal

Après plusieurs semaines de négociations, Arturo Vidal s'est enfin engagé avec l'Inter de Milan. Le joueur rejoint un championnat qu'il connait bien pour y avoir évoluer entre 2011 et 2015 avec la Juventus de Turin.

Alors que le joueur s'est entre autre dit "fier d'avoir porté le maillot" blaugrana à travers un message sur son compte Intsagram, le club l'a également salué en retour : "Le FC Barcelone exprime publiquement sa gratitude à Vidal pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance et de nombreux succès à l'avenir"