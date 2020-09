"Le Barca fait une erreur avec Suarez"

Le départ de Luis Suárez est sur le point de se confirmer et il semble que l’Uruguayen signera pour l’Atlético de Madrid. Hugo Sánchez est passé par 'Radio Marca' pour analyser et commenter ce sujet et d’autres comme le départ de Bale chez les "Spurs"

"Barcelone fait une erreur avec Luis Suarez. S’ils voulaient faire plaisir à Messi, il le protégerait. Messi aime avoir des gens de confiance. C’est une erreur de le laisser partir et pas un autre attaquant", a-t-il déclaré.

Mais le Mexicain a aussi voulu donner sa version sur Bale et l’accord avec Tottenham : "Il m’a rappelé Schuster. Au début il était très froid et ne s’ouvrait pas. Il s’est adapté, mais Bale n'a pas l'air d'avoir voulu s’adapter et plaire. Il a manqué de cette intelligence".

L’ancien joueur rêve, en tout cas, de voir Mbappé à Madrid. "Avec une attaque formée par Mbappé et Benzema on pourrait avoir les meilleurs footballeurs du monde à Madrid", a-t-il poursuivi.

Quant à Raúl Jiménez, qui est maintenant une pièce indispensable dans les Wolves, Hugo Sánchez le voit aussi à l’avenir à Madrid : "Comme titulaire, ce sera compliqué, mais il pourrait accompagner Benzema. On peut compter sur lui parce qu'il sait jouer avec toutes les parties de son corps, il a de la personnalité, de la confiance en lui et il a le caractère et la mentalité pour se faire respecter. Il pourrait réussir à Madrid un jour".