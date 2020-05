Le Barça ferme la porte à un départ de Lenglet

Non, le FC Barcelone n’a pas l’intention d’inclure son arrière français Clément Lenglet dans le deal pour la venue de Lautaro Martinez (Inter Milan). S’ils pistent bien l’international argentin, les responsables blaugrana jugent l’ancien nancéen trop précieux pour s’en débarrasser.

Suite aux rumeurs qui ont circulé, l’international tricolore a cherché à être rassuré quant à sa situation. 'Goal' est en mesure d’affirmer que ses dirigeants lui ont signifié qu’il n’était pas question de le laisser partir. La saison prochaine, il sera encore au club, à composer la charnière centrale avec Gérard Piqué.

Lenglet est intransférable, mais on ne peut pas en dire autant de son compatriote Samuel Umtiti. Déçu par les prestations récentes de l’ancien Lyonnais et surtout lassé de ses allers et retours répétitifs à l’infirmerie, le Barça est disposé à le laisser partir.

Même s’il n’entre pas dans les plans de Quique Setién, Umtiti ne sera pas bradé pour autant. Le club catalan espère toucher 30 millions d'euros sur sa cession. Des clubs anglais (Everton, Arsenal ?) pourraient se manifester pour le faire signer.