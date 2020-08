Le Barça fixe le prix de Messi

Lionel Messi souhaite quitter le Barça mais il est encore un joueur du club catalan et sous contrat jusqu'en 2021. Pour partir libre, il doit convaincre la FIFA qu'il peut encore activer sa clause lui permettant de quitter le club. Cette clause avait exprié en juin de cette année mais suite à la COVID-19, tout a été décalé ou reporté. Evidemment, il ne peut changer de clubs sans l'autorisation de ses responsables barcelonais. Et cette entente ne risque pas d’intervenir à moins d’une offre incroyable émanant d'un autre club.

Un montant de 700 millions d'euros avait été évoqué il y a quelques jours. Les deux parties veulent une séparation en bons termes et le club serait disposé à revoir à la baisse ses exigences. 'L’Equipe' annonce ce samedi que les dirigeants du FC Barcelone accorderont un bon de sortie à l'international argentin uniquement si une offre de 250 millions d'euros (ou plus) apparaît sur la table. Cela pourrait devenir le transfert le plus cher de l'histoire.