Une vente de Dembélé toujours envisagée par le Barça

Après une saison 2019-2020 quasiment inexistante pour Ousmane Dembélé et des blessures à répétition, le joueur français retrouve petit à petit sa forme sur les terrains.

L'ailier français a obtenu la confiance de Ronald Koeman cette saison et a participé à un total de neuf rencontres pour le moment, et a inscrit trois buts pour une passe décisive.

Si Dembélé semble être un élément important de l'effectif blaugrana actuellement, le quotidien 'Mundo Deportivo' rapporte que l'option de vendre le joueur pendant le prochain mercato serait toujours réel.

Manchester United serait toujours intéressé par le transfert du joueur français et le Barça pourrait accepter de vendre Dembélé face à la crise économique que vit le club catalan depuis le début de la pandémie.

Cependant, le même quotidien rapporte que le Barça réclamerait au moins entre 70 et 80 millions d'euros pour le champion du monde, et que les Red Devils ne seraient pas prêts à mettre un tel prix. Un prêt n'est pas non plus envisagé par le club catalan, qui a besoin de liquidités.