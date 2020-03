"Le Barça ? J'ai la sensation que leur intérêt n'était pas très sérieux"

Du haut des ses 22 ans, Dani Olmo a signé au RB Leipzig, l'une des formations les plus fortes du championnat allemand, qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Durant plusieurs mois, le jeune espagnol a été mis en relation avec le FC Barcelone, cependant l'opération est tombée à l'eau.

"J'ai eu des offres, pas seulement en Espagne, mais aussi d'Italie et d'Angleterre. Mais le RB Leipzig a été l'équipe qui m'a montré le plus d'intérêt car il voulait que je fasse partie de leur équipe. Et cela a été très important pour moi. Le projet qu'ils m'ont présenté aucune autre équipe ne me l'a offert. J'ai donc senti que c'était la meilleure option pour moi", a-t-il confié.

L'AC Milan s'est également renseigné. En ce qui concerne le FC Barcelone, Dani Olmo a précisé : "Ce sont mon père et mon agent qui s'occupe de cela. Mais j'ai l'impression que ce n'était pas un intérêt très sérieux".

"Ils ont parlé avec mes agents en novembre comme s'il voulait que le transfert se concrétise rapidement, mais ensuite ils remettaient toujours ça à plus tard telle ou telle raison. Fin janvier, quand ils ont vu que je me rapprochais du RB Leipzig, ils m'ont demandé d'attendre. Mais je m'étais déjà engagé", a-t-il confié.

Dans les rangs des pensionnaires de Bundesliga, Dani Olmo a joué cinq matches, dont deux en tant que titulaire sous les ordres de Julian Nagelsmann.

"Je ne suis pas régulier mais je reste à la disposition de l'équipe et du mister. Je suis venu ici pour jouer et je vais continuer de travailler pour convaincre et faire d'avis l'entraîneur"; a conclu Dani Olmo.