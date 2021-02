Quand la révélation Kimpembe étouffait la MSN du Barça

C'est un match que tout le monde attend. Le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain se retrouveront mardi soir pour un huitième de finale aller de Ligue des champions sous tension.

Le souvenir de la double confrontation des huitièmes de finale de la saison 2016-2017 est dans les têtes de tout le monde avant les retrouvailles, et principalement le souvenir de l'historique remontada au Camp Nou.

Pourtant, du côté Parisien, il ne fait aucun doute que s'il faut se focaliser sur un souvenir en particulier, ce sera sur celui du match aller, et non sur le match retour. Car au Parc des Princes, le PSG avait écrasé le Barça de Luis Enrique.

Contre toute attente, le PSG d'Unai Emery avait étouffé les Catalans, et avait terminé la rencontre sur une victoire de 4-0. Et l'une des plus belles surprises de ce match fut le jeune Presnel Kimpembe, titulaire en défense aux côtés de Marquinhos.

Forfait pour une blessure au mollet, Thiago Silva n'avait pas pu participer au match, et le jeune défenseur avait appris sa titularisation quelques heures avant le coup d'envoi. L'entraîneur espagnol du PSG avait donc misé sur Presnel Kimpembe, 21 ans, qui n'avait encore jamais disputé une seule rencontre de Ligue des champions avant cette soirée.

Un pari devenu révélation. Le jeune défenseur central avait muselé Luis Suárez d'une manière impressionnante, et avait réalisé des interventions mémorables pour rendre l'attaque blaugrana complètement muette. Plein d'assurance face à Messi et compagnie, le jeune défenseur avait assuré une grande performance face à la pression de l'une des meilleures attaques de l'histoire du football moderne.

Il y a peu, le Titi parisien était revenu sur ce choc pour 'RMC Sport', l'évoquant comme un grand moment de sa carrière. "Ça a été un accélérateur pour moi, je pense que c’était un grand moment et une vraie partie de plaisir de faire ma première en Champions League, surtout contre le FC Barcelone", avait-il déclaré.

Aujourd'hui, le "Maestro" Kimpembe a bien grandi. Avec déjà 163 rencontres disputées avec son club formateur, dont 27 en Champions League, "Presko" est un titulaire indiscutable et vice-capitaine de l'équipe parisienne, et forme un duo remarquable avec Marquinhos.

Quelques semaines après sa grande soirée au Parc, Thiago Silva avait repris sa place pour le match retour, et Kimpembe n'avait finalement pas participé à la débâcle historique du Camp Nou. Ce mardi, les supporters parisiens espèrent certainement que le champion du monde s'inspirera de sa masterclass du Parc des Princes avant d'entrer dans l'arène catalane.