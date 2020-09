Le Barça laissera Messi libre s'il renonce à son salaire et ne joue pas pendant un an selon 'ESPN'

Le FC Barcelone n'a pas l'intention de laisser Messi quitter le club, et encore moins gratuitement. Pour 'ESPN' la seule option pour que le joueur quitte le club gratuitement serait qu'il renonce à son salaire et ne joue pas pendant un an.

En effet, si le joueur souhaite rompre avec son club formateur, ses dirigeants ne verraient pas d'un mauvais oeil le fait que le joueur cesse de s'entraîner et ne perçoive aucun salaire jusqu'à ce qu'il s'engage avec un autre club en juin 2021.

La position de l'Argentin sur ce point est claire : il n'envisage pas de rester une saison sans jouer. En réalité, la source ajoute que l'entourage du joueur "se moque de cette alternative". De plus, sa réalisation reviendrait à donner raison à Josep Maria Bartomeu.

Rappelons que l'équipe juridique de Messi entend qu'il peut mettre fin à sa relation avec le Barça parce que la saison 2019-20 se termine tout juste. Le club avance qu'il aurait dû le faire en juin et qu'il est désormais trop tard pour cela.

Messi ne s'est pas présenté aux tests PCR obligatoire.

Une chose est sûre, Messi ne se considère plus comme un joueur du FC Barcelone, l'Argentin ne s'est pas présenté aux tests PCR obligatoires lors de la présaison et n'ira pas aux entraînements. Son futur semble et bien se dessiner hors du Camp Nou.