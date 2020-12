"Le Barça ? Lautaro est heureux à l'Inter"

Portes fermées, a priori, pour le départ de Lautaro Martínez de l'Inter Milan. L'Argentin est "calme et heureux" dans les rangs nerazzurri et n'envisagerait pas un départ.

"Là où il est, il est bien. Il est évident qu'il grandit et qu'il apprend. C'est un garçon avec un énorme potentiel, sans limites, qui peut devenir un joueur d'élite", a admis Beto Yaqué, représentant du joueur, dans le journal 'Olé'.

L'agent a assuré que l'attaquant avait "encore trois ans de contrat" et que "celui qui voulait le recruter" devait "négocier avec l'Inter", mais que Lautaro "y est calme, heureux. Il joue et grandit".

Beto Yaqué se rappelle les débuts de Lautaro Martínez et comment un appel téléphonique a changé la vie du joueur : "À un moment donné, le Racing (NDLR : club argentin) allait jouer un match de championnat à Mar del Plata, mais il ne faisait pas partie du déplacement. J'ai donc appelé Radaelli et lui ai dit : 'Fabio, regarde, Lautaro veut partir. Prenez-le.' Heureusement, il m'a écouté et puis il a commencé à prendre confiance, à s'installer avec ses coéquipiers."

"Avec Lautaro, j'ai une relation père-fils, c'est ce que je retiens le plus de tout cela. Nous étions toujours ensemble malgré les mauvais moments. Je suis celui qui l'a découvert et amené au Racing.", dit-il à propos de leur relation.