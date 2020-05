Le Barça licencie l'homme clé dans le transfert de Neymar

Le Barça a pris une décision qui en cachait une autre plus importante. Dans le cadre du licenciement de l'éclaireur André Cury, qui n'est pas officiel mais qui a révélé 'TV3', pourrait cacher l'échec du transfert de Neymar.

Lorsque l'attaquant brésilien a signé pour le FC Barcelone en 2013, André Cury a été l'homme clé de cette opération. Et il était si important, que l'été dernier, Josep Maria Bartomeu a de nouveau confié une mission à son éclaireur : rapatrier Neymar en Catalogne.

Cette décision de se passer de Cury pourrait donc être la conséquence d'avoir déjà renoncé à Neymar, avec Lautaro comme objectif, et compte tenu de la crise économique actuelle due à la pandémie de coronavirus, l'arrivée du Brésilien en Liga se complique.

Cury, en plus de son intervention réussie dans le transfert de Neymar, a aussi signer quelques échecs, puisqu'il a recommandé au Barça le transfert de Henrique et Keirrison, deux gars qui ont été payés 22 millions et qui n'ont même pas pu porter le maillot du Barça.