"Le Barça n'a pas eu la chance du Real Madrid en Ligue des champions"

Pour la chaîne Youtube de 'Post United', l'ancien joueur du FC Barcelone a répondu de nombreuses questions concernant son club de coeur, club où il avait failli revenir lors des derniers mois en tant qu'entraîneur.

L'ancien milieu de terrain a notamment évoqué la saison actuelle du Barça : "Ils sont toujours favoris en Liga pour moi. En Ligue des champions, c'est plus compliqué."

Un argument avec lequel il en a profité pour tacler l'éternel rival, en soulignant la "chance" de certains clubs dans leurs adversaires : "Le Barça a toujours gagné ses Ligues des champions quand il a été très supérieur à ses adversaires. Le Barça n'a pas eu cette chance historique qu'ont eue d'autres clubs. Le Barça doit être dominateur, sur de lui. L'histoire dit que quand on gagne, c'est parce qu'on est beaucoup plus fort que l'adversaire."

"Si je parle du Real ? Oui, pourquoi pas ? Pas seulement le Real, d'autres clubs ont eu de la chance. Le Barça a eu de la chance à Stamford Bridge, avec le but d'Iniesta et avec seulement 10 joueurs et sans cadrer presque aucun tir. Ça, c'est de la chance", continue Xavi.

"Je veux dire que quand tu ne fais pas une bonne saison en Liga, et que tu es quatrième, cinquième, sixième... et que tu gagnes la Ligue des champions. Le Barça n'est pas passé par là, le Real Madrid oui. Et j'appelle ça avoir eu un peu de chance", a-t-il conclu.