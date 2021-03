Le Barça n'a pas oublié Eric García

La défense centrale du Barça a connu des jours meilleurs. Parmi toutes les options défensives cette saison, Gerard Piqué et Ronald Araujo ont été les seuls à avoir donner le sourire au Barça. Pour le reste, ils ont bien souvent fait l'objet de critiques.

Et si Ronald Araujo a encore toute sa carrière devant lui, Piqué a déjà 34 ans et le Barça aura besoin d'un remplaçant à la hauteur. Eric García est le joueur désiré par le club catalan et par son nouveau président, Joan Laporta, pour assurer la relève.

Le transfert d'Eric García a déjà fait beaucoup parler cette année, et le Barça n'a pas l'intention de l'oublier. Et selon les informations de 'Sport', le nouveau président catalan s'intéresserait toujours au défenseur de Manchester City.

Le défenseur pourrait être le premier transfert de l'ère Laporta au Barça, même s'il ne devrait pas être le seul à rejoindre les rangs blaugrana cette saison. Le grand atout de ce transfert serait évidemment son coût. Eric García termine son contrat cet été avec les Citizens et arriverait gratuitement.

Son entraîneur à Manchester City, Pep Guardiola, n'a jamais caché le fait que son défenseur était intéressé par un retour à Barcelone à la fin de son contrat, le joueur ayant évolué sous les couleurs de la Masia lorsqu'il était plus jeune.