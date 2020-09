"Le Barça ne m'a pas appelé, mais Monaco oui"

L'entraîneur argentin Mauricio Pochettino n'est plus en poste à Tottenham depuis bientôt un an, et celui-ci fait régulièrement l'objet de rumeurs après une destitution de l'entraîneur d'un grand club européen.

La Juventus Turin, le FC Barcelone, le PSG... L'Argentin a fait parler la presse cet été, mais celui-ci est sorti du silence pour affirmer qu'il n'avait pas reçu la moindre offre du Barça cet été.

"On ne m'a pas proposé d'entraîner le Barça. Ni le PSG, ni la Juventus Turin, ou l'Inter Milan ou Newcastle... Je n'ai pas rencontré Bartomeu. Oui, j'ai mangé avec Ramon Planes parce que nous partageons une amitié depuis de longues années", a expliqué Pochettino pour le 'Partidazo' sur la 'COPE' en Espagne.

En revanche, l'entraîneur a confirmé avoir été appelé par deux autres clubs : "Oui, j'ai été appelé par Benfica et Monaco mais rien ne s'est fait finalement avec aucun des deux clubs."

"Je ne sais pas si j’entraînerai un jour Madrid, mais bien sûr, c’est mon rêve. C’est l’un des meilleurs clubs du monde, si ce n’est le meilleur. Je ne suis pas différent des autres techniciens, tout le monde l’a sur sa liste des rêves", confie Pochettino.

L'ancien coach des Spurs est revenu sur le travail de Mourinho : "Mon fils est en U23 actuellement à Tottenham et j'espère que Mourinho le fera monter en équipe première. Pour moi, José est un chic type et ma relation avec lui est très bonne."