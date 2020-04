Le Barça dira "non" pour prêter Rakitic

Dans un entretien accordé au 'Mundo Deportivo', Ivan Rakitic avait réagi aux rumeurs selon lesquelles le FC Barcelone chercherait à le transférer pour renflouer les caisses.

L’année dernière, déjà, le joueur n’avait pas apprécié de faire partie du deal pour faire revenir Neymar à Barcelone.

Mais cette fois-ci, c’est pour une autre raison que le joueur ne veut pas servir de "monnaie d’échange".

En effet, la crise du coronavirus s’abat sur le football et les caisses du club catalan sont mises à mal.

"Je comprends la situation mais je ne suis pas un sac de patates avec lequel on fait ce qu’on veut. On peut toujours discuter mais le plus important c’est d’être dans un club où on est aimé, respecté, où on se sent utile et où moi et ma famille nous nous sentons bien", déclare t-il.

Toujours selon 'Mundo Deportivo', le club blaugrana ne veut pas prêter son joueur avant la fin de son contrat, qui se termine en 2021.

Plusieurs écuries européennes sont venues aux renseignements pour Ivan, mais le FC Barcelone ne veut rien savoir et a été clair : soit Rakitic est vendu, soit il reste jusqu'au terme de son bail. Les prétendants du Croate sont prévenus.