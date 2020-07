Le Barça négocie avec un protégé de Guardiola

Un produit de la Masia. Eric Garcia, défenseur central espagnol qui évolue aujourd'hui sous les couleurs de Manchester City a été formé dans les catégories inférieures du FC Barcelone.

Le jeune défenseur central de 19 ans avait passé presque dix ans sous les couleurs de la Masia avant de rejoindre Manchester City de Pep Guardiola lors de l'année 2017.

Trois ans plus tard, le défenseur fait partie des jeunes auquels Pep Guardiola tente de donner du temps de jeu lorsqu'il le peut. L'Espagnol a joué 14 matches toutes compétitions confondues cette saison avec les Citizens.

Du côté du FC Barcelone, on commence à regretter de l'avoir laissé partir en Angleterre et la direction voudrait le récupérer, alors que l'effectif de quique Setién commence à manquer de profondeur de banc pour sa défense centrale, Todibo sur le départ, et Umtiti blessé.

Et selon les dernières informations de 'Sport', le Barça aurait fait connaître à City son intérêt pour le jeune défenseur et les négociations viendraient de débuter entre les deux parties.

Le Barça est tourné vers l'avenir. Si le transfert d'Eric Garcia a lieu, il sera stratégique. Le club veut intégrer de jeunes joueurs à son projet, et aura besoin d'une relève pour Gérard Piqué lors des prochaines années.