Le Barça offre une voie royale au Real Madrid

Une nouvelle fois, le FC Barcelone avait besoin de prendre trois points absolument pour ne donner une opportunité au Real Madrid de le doubler en cas de victoire dimanche contre l'Espanyol Barcelone.

Pour cela, Quique Setién avait décidé de faire des changements dans son onze. Antoine Griezmann et Arthur étaient sur le banc, pour laisser une chance à Ansu Fati et Riqui Puig. Et les deux jeunes joueurs ont réalisé un grand travail tout au long de la rencontre, donnant au Barça une dynamique qu'on n'avait plus vu depuis longtemps lors de la première mi-temps du Barça.

Tout au long de la première période, le Barça contrôle complètement le ballon, notamment grâce à un Riqui Puig qui va vers l'avant et qui permet au Barça de se montrer bien plus dangereux et audacieux que sur les derniers matches.

En revanche, ce n'est pas dans le cours du jeu que le Barça parvient à ouvrir le score, mais grâce à l'intelligence de Leo Messi sur coup franc. Voyant la défense du Celta se positionner sur sa ligne pour éviter le pire, Messi cherche Luis Suárez devant les cages. L'Uruguayen est délaissé par la défense, qui veut éviter une frappe rentrante de Messi. L'Argentin dépose directement le ballon sur la tête de son coéquipier au lieu de frapper. Suárez ne se rate pas, et retrouve le chemin des filets pour la première fois depuis 2014.

Vigo a quelques opportunités mais bute sur Ter Stegen, à l'image de Brais Mendez (24e) ou d'Aspas. Le Barça domine bien le match, et délivre une grande performance avant de rentrer aux vestiaires.

Mais les joueurs de Setién se font reprendre dès le retour de la pause. Smolov et Okay combinent dans la surface pour effacer Gérard Piqué et Ter Stegen, et revenir à 1-1 après 50 minutes de jeu.

À la 67e minute, Luis Suárez vient de nouveau en sauveur. Leo Messi récupère le ballon à l'entrée de la surface et sert Suárez en une touche. L'Uruguayen pivote et parvient à frapper du gauche pour tromper Rubén Blanco. Deux buts de Suárez, deux offrandes de Messi.

Le Barça a plus de mal en fin de match, mais le Celta ne lâche pas. Ter Stegen évite le pire face à Nolito à la 80e minute, mais ne peut malheureusement rien faire sur le coup franc d'Aspas à la 88e. Le coup franc est obtenu par Rafinha, et transformé par le pied gauche d'Aspas, qui permet au Celta Vigo de décrocher le match nul à la maison.

Frustration et déception pour le Barça, qui donne la sensation de laisser filer la Liga. Les joueurs blaugrana perdent deux points précieux et offrent une opportunité merveilleuse aux Madrilènes. Le Celta Vigo réalise la bonne opération du jour et s'éloigne un peu plus de la relégation.