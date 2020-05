Le Barça va se soumettre à un troisième test le 29 mai

Le FC Barcelone poursuit sa préparation avant le retour à la compétition. Afin de pouvoir s'entraîner en groupes, les joueurs vont devoir passer un nouveau test PCR, fixé au 29 mai prochain.

C'est ainsi par la date qui a été fixé ce vendredi, comme le rapporte le quotidien madrilène 'AS'.

Le 1er juin prochain, les écuries de Liga devront pouvoir reprendre les entraînements collectifs, comme l'a annoncé le Gouvernement.

Le FC Barcelone a fait son retour à l'entraînement ce vendredi; après un jour de repos accordé.

De plus, pour palier la crise économique provoquée par le Covid-19, 'Mundo Deportivo' indique que le club blaugrana va mettre en vente des masques de protection, aux couleurs du FC Barcelone.

Selon 'AS', plusieurs modèles seront disponibles à l'achat, soit 16 pour être précis. Les masques seront déclinés en plusieurs versions : des couleurs les plus discrètes aux plus petits.