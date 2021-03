Le BarÃ§a pense au titre

L'arrivée de l'année 2021 a bouleversé le classement du championnat et ce qui semblait être une route sans encombre vers le titre pour l'Atlético de Madrid a fini par se transformer en une lutte à trois lors des 12 dernières journées.

Le Barça, en crise et presque largué en décembre, est aujourd'hui le candidat le plus fort pour faire tomber l'équipe rouge et blanche, qui a de nouveau perdu des points contre Getafe et voit comment les blaugranas pourraient revenir à 4 points lundi.

Tout cela au cours d'une semaine pendant laquelle les Colchoneros et les Merengues joueront la Ligue des champions avec l'objectif d'atteindre les quarts de finale. Des préoccupations de plus, comparé à un Barça qui n'a que le championnat et la finale de la Coupe contre l'Athletic en tête.

La finale de la coupe étant reportée au 17 avril, Ronald Koeman et son équipe n'ont plus qu'à se concentrer sur le championnat, où ils auront une visite compliquée à la Real Sociedad le week-end prochain.

Ensuite, ils recevront le Real Valladolid et ils pensent déjà au prochain match, un Clasico à Valdebebas dans lequel ils devront prouver qu'ils peuvent jouer contre des adversaires de leur niveau. C'est le principal objectif de l'entraîneur néerlandais au cours d'une première saison très positive, au cours de laquelle il a permis à 8 joueurs de moins de 23 ans de faire leurs débuts.

Alors qu'il semblait s'agir d'une année de transition et où les titres allaient être très compliqués, la réalité veut que le Barça ait déjà perdu une finale qui était acquise, en jouera une autre dans un mois à peine et pourrait marquer une autre remontada historique en Liga. Des chiffres, en somme, qui démontrent le travail d'un Ronald Koeman qui n'est plus aussi remis en question qu'il y a quelques semaines et qui a pour objectif de continuer dans le club de ses rêves au moins une saison de plus.