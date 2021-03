Ripoll : "Le Barça peut recruter Haaland et respecter le Fair Play Financier"

Le nom d'Erling Haaland va résonner pendant de nombreuses années sur la planète football. La star en devenir qui semble prête à régner aux côtés de Kylian Mbappé.

Sa jeunesse, son physique imposant et son sens du but font de l'attaquant du Borussia Dortmund une des pépites du marché. Pendant les élections à la présidence du Barça, on a beaucoup parlé du cyborg norvégien, mais la vraie question est : la situation financière du club 'blaugrana' permet-elle de le recruter ?

Enric Ripoll, membre de l'Association européenne d'arbitrage, expert en droit international et fondateur du cabinet 'ER Sports Law & Arbitration', a confirmé lors du webinaire 'Winning in Offices' que cette option était envisageable pour le club catalan : "C'est faisable, bien sûr. Et sans enfreindre le "fair-play financier". La première solution est d'accorder plus d'importance aux variables de la signature qu'au montant fixe. Lorsque la crise du coronavirus sera terminée, le problème immédiat de liquidité sera résolu et vous pourrez payer ces grandes variables".

L'expert a reconnu que le Barça aurait encore quelques problèmes pour trouver des financements : "Oui, c'est difficile, mais pas impossible. Cela peut passer par une renégociation de la dette et du salaire des joueurs, ainsi que par la vente du 'naming' du Camp Nou.

Ripoll ne voit pas les instances européennes sanctionner le Barça. "S'ils sanctionnent le Barça, ils sanctionneront la moitié de l'Europe. Dans des conditions normales, sans COVID-19, cela ne serait jamais arrivé à Barcelone", a-t-il expliqué.

Enfin, il a donné une des clés de l'avenir de Messi : "Sur les 500 millions que Barcelone lui verse pour quatre ans de contrat, 300 vont au Trésor public espagnol. Ce n'est pas intéressant pour lui de rester en Espagne, il serait plus avantageux pour lui de partir au Royaume-Uni ou en France. Avec les sommes indiquées dans son contrat, la pérennité d'une relation Messi-Barcelone semble compliquée".