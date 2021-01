Le Barça retient Neto

Le gardien brésilien a signé un contrat de quatre ans avec Barcelone lorsqu'il a rejoint le club depuis le FC Valence en 2019. Neto souhaite néanmoins quitter l'équipe dès cet hiver afin d'obtenir plus de temps de jeu.

Arsenal serait intéressé par adquérier les services de l'international auriverde sous forme de prêt, mais le FC Barcelone ne partage pas le même avis que Neto.

En conférence de presse d'avant-match samedi, Ronald Koeman a confirmé les rumeurs, tout en précisant que Neto ne quittera pas la Catalogne cet hiver : "Certaines choses sont valables pour les jeunes. Et d'autres choses le sont pour Neto. Son représentant a demandé un bon de sortie et nous avons dit non. Nous voulons que tous les postes de l'effectif soient bien pourvus."

Neto a disputé six matchs cette saison en Liga, remplaçant Marc-André ter Stegen lorsque le gardien allemand a été blessé.