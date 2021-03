Le Barça veut se séparer de Coutinho

Il en va de l'enjeu sportif et économique que de vendre Philippe Coutinho. En effet, 'Mundo Deportivo' explique ce dimanche que le brésilien pourrait partir dès cet été.

Acheté pour 120 millions d'euros, le brésilien ne s'est jamais imposé dans l'effectif Blaugrana. Cette même source explique que le Barça est en manque de liquidité et a besoin de remplir les caisses. Pour cela, vendre Coutinho est devenu une priorité pour la direction barcelonaise.

Le joueur de 28 ans est souvent blessé et sur le terrain, ne démontre pas les même performances qu'il avait à Liverpool. Avec seulement 3 buts et 14 matches sous le maillot du Barça cette saison, Coutinho est devenu un problème sportif et financier. Sous contrat jusqu'en 2023, l'objectif est de le vendre le plus rapidement possible, d'autant que le jeune Pedri (18 ans) a pris sa place de titulaire.