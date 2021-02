Le Barça prend sa revanche et double le Real Madrid

Le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao s'affrontaient pour la troisième fois en ce mois de janvier, et le Barça cherchait à prendre sa revanche après une défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre les Leones.

L'équipe de Koeman a montré un beau visage lors de cette rencontre contre les joueurs de Marcelino, et a imposé un bon rythme en première période pour empêcher à l'Athletic Bilbao d'exister.

Les Blaugrana ont donc logiquement pris l'avantage après vingt minutes de jeu, grâce à leur capitaine Lionel Messi. Le numéro 10 obtenait un coup franc à 25 mètres des cages d'Unai Simon.

De son pied gauche, l'Argentin a frappé et a déposé le ballon dans la lucarne d'Unai Simon, laissant la défense basque impuissante devant la ligne du gardien. Il s'agissait du 55e coup franc de sa carrière.

Les deux équipes rentraient au vestiaire et le Barça menait face à des Basques bien trop discrets. Pourtant, au retour des vestiaires, Bilbao égalise rapidement, grâce à un contre-son-camp de Jordi Alba.

Raúl García centrait fort vers le second poteau des cages de Ter Stegen, pour tenter de trouver Oscar de Marcos. Jordi Alba, sous pression, détournait le ballon dans les cages de son propre gardien.

Les deux équipes se battent pour prendre l'avantage. Mais malgré une tête de Pjanic (58e) et une frappe puissante de Berenguer (72e), c'est Antoine Griezmann qui trouve la solution.

Ousmane Dembélé, devant la surface, décalait vers Oscar Mingueza sur la droite de la surface. Le latéral centrait à ras de terre devant Antoine Griezmann, qui coupait la trajectoire pour envoyer le ballon dans les filets (75e, 2-1).

Bilbao a poussé en fin de match, mais les Blaugrana ont tenu et décrochent leur "revanche". Bonne opération des Catalans, qui reprennent la deuxième place et doublent le Real Madrid au classement, grâce à la différence de but. L'Atlético Madrid reste loin devant, à dix points.