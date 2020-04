Le Barça prépare son retour : 1000 tests seront effectués

Alors que tous les scénarii sont encore ouverts pour la reprise ou non des compétitions, les clubs se préparent petit à petit à un retour aux affaires.

C'est le cas du FC Barcelone qui, selon 'AS', préparerait un total de 1000 tests. Le premier sera préventif et sera réalisé avant que les joueurs et le staff technique ne reprennent le travail.

Les joueurs devront être soumis à des tests médicaux. Le club veut contrôler l'état de santé de chaque membre de l'effectif catalan, conscient que la reprise des entraînements sera dure.

Après ce premier test, un deuxième sera effectué. Selon 'AS', il aura lieu après la reprise des entraînements. Il y a en aura un troisième avant la reprise de la compétition.

Les employés ne feraient qu'un seul test, deux maximum. Le premier, avant de revenir au travail et la seconde avant le retour de la compétition.