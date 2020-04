Le Barça prêt à activer son plan Onana

André Onana est un joueur qui a été formé au sein du FC Barcelone mais qui avait été contraint de quitter le club en raison de la sanction infligée aux Catalans par la FIFA.

Aujourd'hui, l'international camerounais brille à l'Ajax Amsterdam. Et si le Barça n'a pas encore fait de mouvement le concernant, le club le garderait sous le coude en cas de problème concernant Marc-André ter Stegen.

Selon les informations de 'Mundo Deportivo', la prolongation de contrat du gardien de but allemand est compliquée et Onana serait l'une des meilleures options pour revenir au Camp Nou en cas de départ du gardien titulaire de Setién.

Le média cité évoque même que malgré une prolongation de contrat de ter Stegen, le Barça serait très intéressé par le gardien de but camerounais. Neto n'a pas réussi à convaincre lors du peu de temps de jeu qu'il a eu depuis le début de saison et l'option Onana est celle qui attire le plus les dirigeants du Camp Nou.