Le Barça envisage un nouveau prêt pour Coutinho

Coutinho n'a toujours pas de place au FC Barcelone et n'en aura pas non plus au Bayern. Le quotidien 'Sport' aussure que les Bavarois comptent s'en séparer à la fin de son prêt tandis que les Blaugranas songent à le prêter une nouvelle fois.

La direction du Barça serait d'ores et déjà active sur le marché des transferts, à la recherche d'une nouvelle équipe temporaire pour le joueur. Les noms de clubs ciblés n'ont pas été dévoilé mais un retour à Liverpool n'est cependant pas d'actualité et ce, pour plusieurs raisons.

Le joueur est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2023. Le report de l'Euro 2020 pourrait quant à lui être une source de motivation pour Coutinho, bien que le Brésilien figure parmi les favoris sur la liste du Brésil, il pourrait postuler pour une place de titulaire avec sa sélection.

Mais alors, quel est l'avantage de s'attacher les services de Coutinho sous forme de prêt ? Le milieu coûte 1,2 million d'euros par mois, bien que le pourcentage qu'exige le FC Barcelone n'ait pas été dévoilé.

L'option la plus probable est que l'international brésilien s'engage en faveur d'une grande écurie européenne. En Allemagne, Coutinho peine à s'imposer, mais possède déjà un CV bien rempli, suite à une expérience en Premier League, en Liga et en Bundesliga.