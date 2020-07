Le Barça revoit à la baisse le prix de Rakitic

À en croire le quotidien catalan 'Sport', le FC Barcelone fait actuellement tout pour pouvoir se débarrasser d’Ivan Rakitic, son expérimenté milieu croate. Les Catalans sont même disposés à le vendre au rabais.

Le FC Séville, club où l’international croate a évolué avant de débarquer en Catalogne, était prêt à faire un effort pour accueillir le joueur, mais ses responsables ont jugé le prix du joueur trop élevé.

Le FC Barcelone a désespérément besoin de cash en ce moment, et c’est pourquoi la direction n’est plus aussi exigeante pour son vice-champion du monde. S’il y a une offre comprise entre 10 et 15 millions d'euros, le natif de Suisse sera certainement libéré.

Cette saison, Rakitic a joué 37 rencontres du Barça, mais seulement 19 comme titulaire. Il ne compte qu’une seule réalisation. Celle décisive réussie face à l’Athlétic Bilbao il y a deux semaines.